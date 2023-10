BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Rheinmünster (ots) - Am Montag den 09.10 haben Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Malta, zeigte ein syrischer Staatsangehöriger eine falsche belgische Identitätskarte vor. Eine Überprüfung des Dokumentes in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass das Dokument zur Sicherstellung ...

mehr