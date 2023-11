Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++In Wohnaus eingestiegen++Unfall mit E-Scooter++Trotz Fahrverbot unterwegs+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Achim. Im Zeitraum von Sonntag 08:30 Uhr bis Donnerstag 15:30 Uhr, wurde im Corporalsdeich in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst eine Tür gewaltsam zu öffnen, bevor sie über ein Fenster in das Haus gelangten. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mitunter Schmuck und Elektrogeräte. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+In Wohnaus eingestiegen+ Achim/Emtinghausen. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit vom 16:00 -17:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Syker Straße im Ortsteil Emtinghausen eingebrochen. Durch die unbekannten Täter wurde mittels Gewalteinwirkung eine Tür geöffnet. Die Innenräume wurden durchsucht und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+Unfall mit E-Scooter+ Ottersberg. Am Donnerstagabend kam es in der Großen Straße in Ottersberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem E-Scooter. Der 64-jährige Fahrzeugführer des VW übersah beim Verlassen eines Kreisverkehrs die Rollerfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Das Mädchen würde bei dem Unfall leichtverletzt und ins Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Trotz Fahrverbot unterwegs+ Hambergen. Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte des PK Osterholz in der Bremer Straße den 37-jährigen Fahrer eines Volvos. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot besteht und er derzeit keine Kraftfahrzeuge führen darf. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell