POL-VER: Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.11.23

Landkreis Osterholz (ots) - Schwanewede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 21-08 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in ein Monteurfahrzeug eingebrochen. Der Transporter war in der Landstraße in Höhe der Marienburger Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter beschädigten eine Scheibe und mindestens ein Täter gelangte in den Laderaum des Fahrzeuges. Von dort entwendeten sie diverse ...

