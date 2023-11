Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 11.11.2023

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Verden - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Verden in der Ortschaft Verden-Walle einen Pkw. Bei dem Fahrer des Toyotas wurde zunächst ein Promillewert von knapp 0,8 festgestellt. Ein zusätzlicher Drogentest war positiv auf Kokain. Diese Kombination führte dazu, dass die Beamten mehrere Verfahren einleiteten und dem 28jährigen Verdener eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.

Dieb flüchtet mit Werkzeug

Verden - Einen hochwertigen Bohrhammer und Zubehör erbeutete ein bislang unbekannter Dieb am späten Freitagabend, gegen 21:15 Uhr, aus einem Carport in der Straße "Am Hubertushain". Anschließend soll er mit einem Mountainbike geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu kontaktieren.

Radfahrer leicht verletzt

Verden - Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Max-Planck-Straße zum Berliner Ring. Eine 69jährige Verdenerin hatte beim Abbiegen scheinbar den Pedelec-Fahrer übersehen, der vom benachbarten Verbrauchermarkt auf den Radweg gefahren war und den Einmündungsbereich in Rtg. Eitzer Kreisel überqueren wollte. Das E-Fahrrad wurde von dem Mazda frontal angestoßen und der 33jährige Fahrer dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Bei Einbruch gestört

Verden - Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurden Anwohner auf Geräusche aufmerksam und störten eine unbekannte Person beim Aufbrechen eines Fensters einer Gaststätte am Anita-Augspurg-Platz. Der Unbekannte konnte flüchten, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Durch den Täter könnte ein hochwertiges Fahrrad benutzt worden sein, welches die Beamten in Tatortnähe auffanden. Zeugen werden gebeten, die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 anzurufen.

Diebstahl aus Bootsscheune

Achim - Vermutlich in der Zeit von Donnerstag, den 09.11, bis Freitag, den 10.11. entwendeten Unbekannte ein schwarzes Motorboot mitsamt Kfz-Anhänger, welche gesichert in einer Scheune in der Straße Uesener Moor in Achim abgestellt waren. Beim Entwenden eines zweiten Außenbordmotors wurde ein weiteres Boot beschädigt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202-9960 zu melden.

Diebstahl aus Garage

Oyten - In der Nacht zum Freitag drangen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine ansonsten verschlossene Garage in der Straße Seeweg in Oyten ein. Aus der Garage wurde diverses Werkzeuge entwendet. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter Telefon 04207-911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Keine relevanten Meldungen

