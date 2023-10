Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener verursacht mehrere Verkehrsunfällen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Montag, dem 02.10.23, befuhr gegen 22:45h ein weißer PKW die Mannheimer Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Dabei stieß der PKW gegen mehrere geparkte PKW. Der Fahrer folgte den Gleisen und fuhr durch das Gleisbett bis in die Raiffeisenstraße. Zwischenzeitlich war der PKW stark beschädigt. Trotzdem ging die die Fahrt weiter durch die Straßen Am Speyerer Tor, Stadtgartenstraße, Weimarer Straße, Mannheimer Straße, Sternstraße und Bastenhorstweg. Dort bog der Fahrer nach links in die Straße An der Froschlache ein, parkte seinen PKW und entfernte sich. Die Polizei konnte als verantwortlichen Fahrzeugführer einen 33-jährigen Ludwigshafener ermitteln. Dieser war bei seinem Antreffen deutlich alkoholisiert. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sofern Ihr PKW im Bereich der genannten Strecke geparkt war und ebenfalls beschädigt wurde oder Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

