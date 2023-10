POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht im Bereich Anschlussstelle Frankenthal-Mörsch/Kläranlage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (02.10.2023), gegen 6:45 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer in der Maudacher Straße abgedrängt, so dass er an der Kreuzung zur Meckenheimer Straße gegen eine Fußgängerampel fuhr. Der 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 31.000 Euro. Bei dem ...

