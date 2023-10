Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto abgedrängt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (02.10.2023), gegen 6:45 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer in der Maudacher Straße abgedrängt, so dass er an der Kreuzung zur Meckenheimer Straße gegen eine Fußgängerampel fuhr. Der 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 31.000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen silbernen BMW Sport-Coupé mit rumänischem Kennzeichen gehandelt haben. Dieser flüchtete vom Unfallort.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell