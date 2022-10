Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger erbeuten über 6.000 Euro

Erfurt (ots)

Trickbetrüger erbeuteten in zwei Fällen am Wochenende in Erfurt über 6.000 Euro. Von Freitag auf Samstag fiel eine 46-jährige Frau auf die Betrüger herein und verlor dadurch mehr als 2.000 Euro. Die Frau bot im Internet eine Motorradkombi zum Verkauf an. Daraufhin meldete sich ein Täter bei der Dame. Er gab vor, eine Spedition zum Abholen des Kleidungsstücks zu schicken. Dafür sollte die Frau die Gebühren vorstrecken. Dieser Aufforderung kam sie nach und überwies das Geld an die Täter. Am Sonntag traf es eine 58-jährige Frau. Sie fiel auf die Whatsapp-Betrugsmasche herein und verlor dabei knapp 4.000 Euro. Die Dame erhielt eine angebliche Nachricht ihrer Tochter, in der sie darum gebeten wurde, zwei Rechnungen zu begleichen. Die fürsorgliche Frau kam der Aufforderung nach und überwies das Geld. Wenig später flog der Betrug auf. In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen wegen Betrugs auf. (DS)

