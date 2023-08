Polizei Hamburg

POL-HH: 230823-1. Hamburger Tage der Familien - Das Polizeimuseum macht mit!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Zeit: 26.08.2023, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr; Ort: Polizeimuseum Hamburg, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg

200 Einrichtungen, Initiativen, Museen und Vereine bieten am kommenden Samstag anlässlich des "Hamburger Tag der Familien" ein vielfältiges Programm an und machen mit ihren Angeboten das Leben für Familien in Hamburg bunt. Das Polizeimuseum Hamburg öffnet ebenfalls seine Pforten und lädt Interessierte herzlich ein.

Gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule und der Verkehrserziehung der Polizei Hamburg wird das Polizeimuseum einen aktiven Tag auf dem Gelände der Akademie der Polizei Hamburg gestalten.

Auf einem Fahrparcours mit Geschwindigkeitsmessanlage können neben den Verkehrsregeln auch die Geschicklichkeit mit dem Fahrrad, Polizei-Bobbycars oder dem eigenen Laufrad geübt werden.

Darüber hinaus gibt unser Verkehrskasper drei 45-minütige Vorstellungen am Veranstaltungstag.

Rallyes und Suchspiele für alle Kinder

Auch im Polizeimuseum wird es Aktionen geben, die für Spaß und gute Laune sorgen. Museumsleiter Dr. Leon Ziemer verspricht: "Am Familientag ist der Eintritt für Familien mit Kindern frei. Außerdem bieten wir altersgerechte Suchspiele und Rallyes an". Das barrierefreie Polizeimuseum befindet sich auf dem Gelände der Akademie der Polizei Hamburg in Winterhude (Carl-Cohn-Straße 39). Besucher ab 16 Jahren müssen sich am Torposten ausweisen.

Angebote überall in der Stadt

Initiiert wird der Hamburger Tag der Familien von der Sozialbehörde unter der Schirmherrschaft der Senatorin für Familie und Gesundheit, Melanie Schlotzhauer. Mehr Informationen und alle Angebote sind unter https://www.hamburg.de/familientag/ zu finden.

Mx.

Kontakt Polizeimuseum:

Inse Leiner (Öffentlichkeitsarbeit + Veranstaltungen) Tel.: 040/4286 - 24153 Hotline: 040/4286 - 68080 (di, mi, do jeweils 10 - 13 Uhr) Polizeimuseum Hamburg | Carl-Cohn-Straße 39 | 22297 Hamburg polizeimuseum.hamburg@poladium.de www.polizeimuseum.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell