Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Abschlussmeldung zu "Schwerer Verkehrsunfall auf der L582 zwischen Schöppingen und Osterwick" - Motorradfahrer verstirbt an Unfallstelle

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Landesstraße 582;

Unfallzeit: 30.09.2023, 13.15 Uhr;

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist am Samstagmittag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer in Schöppingen. Der Gescheraner war gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 582 aus Richtung Rosendahl kommend in Richtung Schöppingen unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Traktor zusammenstieß. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine, ein 18-jähriger Schöppinger, wollte in der Bauerschaft Heven nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei übersah er den Zweiradfahrer. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme, unterstützt von einem Unfallaufnahmeteam, war die Landesstraße 582 im Bereich der Unfallstelle bis gegen 18:15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Auf staatsanwaltschaftlicher Anordnung wird ein Beweissicherungsgutachten durch ein Ingenieurbüro erstellt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell