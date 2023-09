Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kaiser-Wilhelm-Straße

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52

Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 11:00 Uhr

Auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Höhe der Hausnummer 52 ist es am heutigen Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Radfahrer gekommen. Dabei befuhr ein 87-jähriger Radfahrer aus Bocholt den Radweg an der Kaiser-Wilhelm-Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 52 lenkte er sein Fahrrad unmittelbar auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei stieß er mit einem Transporter zusammen, der die Kaiser-Wilhelm-Straße ebenfalls stadteinwärts befuhr. Dieses Fahrzeug wurde von einem 47-jährigen Mann aus Bocholt geführt, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Bei dem Zusammenstoß wurde der 87-jährige Radefahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Verkehrsunfall wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aufgenommen, die Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat der Polizei Borken geführt. Hinweis bitte an die Polizei Bocholt oder das Verkehrskommissariat (Telefon 02871-2990).

Leitstelle der Polizei Borken, Pohlschröder,EPHK (Telefon 02861-900-4200)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell