POL-BOR: Velen - WhatsApp-Betrug verfängt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Up de Hacke; Tatzeit: zwischen 28.09.2023, 19.00 Uhr, und 29.09.2023, 06.20 Uhr; In eine Markthalle in Vreden sind in der Nacht zum Freitag Unbekannte eingebrochen. Um in das Gebäude an der Straße Up de Hacke zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren durchwühlten sie die Büros, mutmaßlich nach Bargeld. Dieses erbeuteten die Einbrecher samt einem ...

