Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kurve geschnitten und geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Breslauer Straße / Mackensenstraße;

Unfallzeit: 28.09.2023, 15.30 Uhr;

Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, ist am Donnerstag ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Gronau geflüchtet. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens bog gegen 15.30 Uhr von der Breslauer Straße nach links auf die Mackensenstraße in Richtung Enscheder Straße ab und schnitt dabei die Kurve. Es kam zur Berührung mit einer verkehrsbedingt wartenden 56-jährigen Pedelecfahrerin, die in dessen Folge stürzte. Die Gronauerin war auf der Mackensenstraße in Richtung Sonnenstraße unterwegs. Sie gab an, dass an dem kreuzenden Fahrzeug gelbe Kennzeichen befestigt gewesen seien. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

