Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Trio lauert Opfer auf

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Parkstraße;

Tatzeit: 28.09.2023, 15.25 Uhr;

Zeugen verhinderten in Gronau mutmaßlich Schlimmeres: Als er durch eine Hausunterführung lief, hätten ihn drei Jugendlich unvermittelt körperlich angegriffen, schilderte ein 15-Jähriger am Donnerstag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel das Opfer zu Boden, was die Täter nicht davon abhielt, weiter auf den Jugendlichen einzuschlagen und zu treten. Durch Hilferufe wurden schließlich Zeugen auf die Situation gegen 15.25 Uhr an der Parkstraße aufmerksam und kamen dem Gronauer zur Hilfe. Bei der Tat hätte das Trio versucht, seine Tasche sowie sein Handy zu stehlen, beschrieb der Schüler das Geschehen. Eine Fahndung verlief erfolgreich. Alarmierte Polizeibeamte konnten die mutmaßlichen Täter, Gronauer im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, unweit des Tatortes antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten die Jugendlichen in die Obhut der Erziehungsberechtigten. Der Verletzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell