Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Velen - Mutmaßlicher Brandstifter geständig

Ahaus/Velen (ots)

Tatorte: Ahaus und Velen;

Tatzeit: 2021 bis 2023;

Für mehrere Brände in Wäldern verantwortlich zeichnet sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein mittlerweile 23-jähriger Mann aus Velen. Durch eine Zeugenaussage erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen verdächtigen PKW, der im Bereich einer Brandstelle in der Ahauser Bröke am 05. Juni 2023 beobachtet wurde. Die Feuerwehr konnte die in Flammen stehende Fläche von rund 30 Quadratmetern bei extrem trockener Witterung löschen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 gab der Nutzer dieses Fahrzeuges in seiner Vernehmung die Brandlegung zu und räumte weitere Brandstiftungen während der trockenen Jahreszeit in Waldgebieten ein. Die erste Tat in Velen am Borkener Damm hatte der damals 21 Jahre alte Heranwachsende nach seinen Angaben am 13. Juni 2021 begangen. Es folgten weitere, am 15. und 18. Mai 2022 sowie am 28. Mai 2023 an der Straße Zum Lünsberg in Velen-Ramsdorf. Am 30. Juni 2022 habe er ein Feuer an der Straße Barghook, ebenfalls in Velen entfacht, so der Velener. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 11 sind abgeschlossen und werden zeitnah an die Staatsanwaltschaft abgegeben. (db)

