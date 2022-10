POL-SU: Polizei bittet um Mitfahndung - 60-Jähriger vermisst

Troisdorf (ots) - Am Dienstagabend (11.10.2022) gegen 20:30 Uhr ereignete sich in Troisdorf im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Zum Altenforst ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Fahrern, bei dem einer der beiden Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger Siegburger befuhr mit seinem VW die Frankfurter Straße in Richtung Kirchstraße. Den Kreuzungsbereich beabsichtigte er bei Grünlicht zeigender Ampel ...

