Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß mit "Geisterradler"

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 28.09.20233, 15.25 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein 81-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Gronau. Der Gronauer war gegen 15.25 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Ochtruper Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs, als der Wagen eines 71 Jahre alten Gronauers aus einer Einfahrt heraus kreuzte. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Pedelecfahrer stürzte. Eine Behandlung war zunächst nicht erforderlich. (db)

