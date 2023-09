Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Diebe verletzten Hausbewohnerin und flüchten

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Südring;

Tatzeit: 28.09.2023, 13.55 Uhr;

Mutmaßlich durch eine unverschlossene Tür haben am Donnerstag zwei Männer ein Wohnhaus am Südring in Raesfeld betreten. Als die 89-jährige Bewohnerin gegen 13.55 Uhr auf die Unbekannten im Schlafzimmer aufmerksam wurde, hielten diese sie kurz fest, flüchteten dann aber. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stiegen die circa 35 bis 40 Jahre alten, circa 1,70 bis 1,80 Meter großen Täter mit dunklem Teint und dunklem, kurzem Haar sowie Drei-Tage-Bärten in einen wartenden schwarzen BMW mit Kennzeichen aus Witten (WIT). Beute machten sie nicht. Durch das Geschehen trug die Seniorin leichte Verletzungen davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell