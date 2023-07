Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Transporter aufgebrochen

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Groß-Gerau (ots)

In einen in der Jakob-Urban-Straße abgestellten Transporter drangen Kriminelle am Donnerstagabend (20.7.), im Zeitraum zwischen 18 und 22.55 Uhr, gewaltsam ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro und setzten ihre Flucht im Anschluss unerkannt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Diebe aufgrund des Umfanges der Beute zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise werden von der zuständigen Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

