Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Erinnerung zum Informationsabend++Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss ++Unter Beeinflussung gefahren++In Pkw eingebrochen++Rauchentwicklung bei Photovoltaikanlage+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Erinnerung zum Informationsabend+ Am Dienstag, den 14.11.2023, findet in der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 4 bei der Polizei Verden von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr ein Informationsabend rund um den Beruf und das Polizeistudium statt. Interessierte und Interessierte Eltern werden gebeten, sich vorab bei der Polizei Verden anzumelden. Die Anmeldung erfolgt über auf@pi-ver.polizei.niedersachsen.de

+Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss + Achim/Uphusen. Am Sonntagnachmittag wurde durch einen Zeugen eine Frau bei einer Tankstelle in Uphusen mitgeteilt, welche stark nach Alkohol riechen sollte. Sie sei anschließend in einen Pkw gestiegen und losgefahren. Durch Beamte des PK Achim konnte die 64-jährige Fahrerin des Opel in der Nähe ihrer Wohnanschrift kontrolliert werden und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Unter Beeinflussung gefahren+ Achim. Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamten des PK Achim auf der K23 einen Seat, welcher in Richtung Badener Holz unterwegs war. Dieser war den Beamten aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers bemerkten die Beamten Anzeichen dafür, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Pkw eingebrochen+ Schwanewede/Neuenkirchen. In der Bruchstraße wurde von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 9 Uhr in einen geparkten Pkw eingebrochen. Bei dem Mercedes wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Sie entwendeten Ladegeräte und ein Spray, anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitteilen.

+Rauchentwicklung bei Photovoltaikanlage+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem Speicher einer Photovoltaikanlage in der Buchtstraße. Das Gerät konnte vom Stromnetz getrennt und so eine Brandentwicklung verhindert werden. An dem Wohnhaus ist kein Schaden entstanden. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist bislang unklar, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell