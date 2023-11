Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Einbruch in Kindergarten und Apotheke misslungen + Einbrecher gelangen nicht in Wohnhaus + Beteiligte/-r eines Verkehrsunfalls auf der A27 gesucht + Unbekannte/-r Fahrer/-in eines Pkw gesucht +

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebe von Motorradteilen gesucht

Ottersberg. Zwischen vergangenem Donnerstagabend, 09.11.2023, und Montagnachmittag stahlen unbekannte Täter von einem Motorrad diverse Fahrzeugteile. Das verschlossene Fahrzeug der Marke Harley-Davidson stand vor dem Wohnhaus des Geschädigten im Alten Weg in Ottersberg, als Täter sich an ihm zu schaffen machten, die Abdeckung und Teile entfernten. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die in der Umgebung etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Einbruch in Kindergarten misslungen

Oyten. Unbekannte Täter versuchten vergeblich in den Kindergarten im Kirchweg einzubrechen, indem sie an einer Tür hebelten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 EUR. Die Täter versuchten nach ersten Ermittlungen vermutlich bereits zwischen Donnerstagvormittag, 02.11.2023, und Freitagvormittag, 03.11.2023, in das Gebäude einzubrechen. Zeugen, die rund um diesen Zeitraum etwas. Ungewöhnliches bemerkt haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Achim. Zwischen vergangenem Freitagabend, 10.11.2023, und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Uphuser Heerstraße einzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie offenbar in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Die Polizei Achim bittet Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, unter 04202/9960 um Hinweise.

Einbrecher gelangen nicht in Wohnhaus

Achim. Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Kamerun" einzubrechen. Nach erfolglosem Hebeln an der Eingangstür flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei Achim bittet unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.

Beteiligte/-r eines Verkehrsunfalls auf der A27 gesucht

Walsrode/A27. Auf der A27 in Höhe Walsrode kam es am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall zwischen vier Pkw mit einem geschätzten Sachschaden von 17.000 EUR.

Den ersten Erkenntnissen zufolge habe musste eine 26-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt bremsen. Ein hinter ihr fahrender 36-Jähriger in einem BMW hat dies übersehen und fuhr auf.

Ein weiterer Opel eines 40-jährigen Fahrers fuhr hinter den Beteiligten und soll von einem/-r unbekannten Fahrer/-in eines dunklen BMW auf der rechten Seite überholt worden sein. Der/die unbekannte Fahrer/-in soll knapp vor dem 40-Jährigen eingeschert sein und stark gebremst haben. Der 40-Jährige musste demnach ausweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Ein fünfter Fahrer eines Transporters mit Anhänger konnte einen Unfall durch ein Ausweichmanöver verhindern. Der oder die Fahrer/-in des dunklen BMW hat sich ohne Angabe der Personalien unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Autobahnpolizei Langwedel bittet mögliche Zeugen unter 04232/945990 um Hinweise - insbesondere zur gesuchten Person und zu dem dunklen BMW.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Gartengeräte aus Gartenhaus gestohlen

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter stahlen aus einem Gartenhaus in der Schillerstraße zahlreiche Gartengeräte, nachdem sie das Haus gewaltsam geöffnet hatten. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Ritterhude. Mehrere Werkzeuge stahlen Diebe aus einem Transporter, nachdem sie in diesen auf unbekannte Weise eindringen konnten. Die unbekannten Täter machten sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an dem Fahrzeug zu schaffen und brachen es in der Stendorfer Straße, in Höhe Krähenberg, gewaltsam auf. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Pkw und Radfahrer prallen zusammen

Schwanewede. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Montagmorgen im Sandbergweg, Ecke Blumenthaler Straße. Demnach übersah der 55-jährige Fahrer eines BMW im Einmündungsbereich den 78-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 78-Jährige verletzte sich leicht, sodass Rettungskräfte ihn vor Ort versorgten. Der 78-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls zudem verbotenerweise auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 EUR geschätzt.

Unbekannte/-r Fahrer/-in eines Pkw gesucht

Lilienthal. Eine 57-jährige Radfahrerin stürzte den ersten Informationen zufolge am Montagmittag in der Falkenberger Landstraße, nachdem ein/-e bislang unbekannte/-r Pkw-Fahrer/-in sie nicht hat passieren lassen. Demnach war die 57-Jährige in Fahrtrichtung Bremen unterwegs und passierte in einer Grünphase der Ampelanlage die Einmündung zur Moorhauser Landstraße. Der oder die unbekannte/-r Pkw-Fahrer/-in fuhr demnach von der Falkenberger Landstraße nach rechts in die Moorhauser Landstraße und ließ die bevorrechtigte Radfahrerin nicht durch. Bei der notwendigen starken Bremsung stürzte die Frau demnach und verletzte sich leicht.

Hinweise zur unbekannten Person in dem Pkw werden von der Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegengenommen.

