Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und PKW

Arnsberg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20:55 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW in Oeventrop. Ein 26-jähriger Arnsberger wollte mit seinem PKW von der "Glösinger Straße" in die Straße "Zum Osterfeld" einbiegen. Aus ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 62-jährigen Fußgänger aus Arnsberg. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Fußgänger alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell