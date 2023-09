POL-HSK: Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Marsberg (ots) - Am Donnerstagabend versuchten Unbekannte in eine Firma "Unterm Ohmberg" einzubrechen. Zwischen 23:05 Uhr und 23:15 Uhr wollten sie sich gewaltsam Zugang verschaffen. Die Täter scheiterten bei ihrem Versuch, richteten aber Sachschaden am Gebäude an. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992 - 902003711. Rückfragen von ...

