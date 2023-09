Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in zwei Firmen

Olsberg (ots)

In den vergangenen Tagen waren Firmeneinbrecher in Olsberg unterwegs. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 05:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Firmen "Im Westfeld". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchwühlten Räume und Schränke. In einem Fall erbeuteten die Täter nach jetzigen Erkenntnissen elektronische Geräte und Werkzeug. Außerdem richteten sie Sachschaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

