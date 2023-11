POL-VER: +Schwerpunktkontrolle von Lkw++Einbruch in Büro++Pkw entwendet++Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer+

Landkreise Verden und Heidekreis (ots) - LANDKREIS VERDEN +In Friseursalon eingestiegen+ Achim. Am Mittwoch, um 03:30 Uhr, wurde in der Verdener Straße in einen Friseursalon eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten mittels Gewalteinwirkung über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Spardosen ...

