Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Einbruch bei Entsorgungsbetrieb

Sömmerda (ots)

Erneut brachen Unbekannte bei einem Entsorgungsbetrieb in Sömmerda ein. Die Täter verschafften sich am Wochenende mit Gewalt Zutritt auf das Firmengelände. Anschließend beschädigten sie ein Fenster und gelangten so in ein Lager. Dort stahlen sie u. a. einen Werkzeugkasten, ein Fernglas und einen Fernseher im Wert von knapp 600 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 60 Euro geschätzt. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

