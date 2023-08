Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Am Montagvormittag wurde in Erfurt ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 79-jähriger Opel-Fahrer war in der Alfred-Hess-Straße in eine Grundstückseinfahrt abgebogen. Dabei übersah er einen 50-jährigen Radfahrer, der auf einem angrenzenden Radweg in dieselbe Richtung gefahren war. Der Autofahrer und der Radfahrer stießen zusammen. Durch die Kollision zog sich der 50-Jährige mehrere Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Gegen den Autofahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (JN)

