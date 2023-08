Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen gegen 25-Jährigen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagabend kontrollierte die Polizei in Kölleda einen 25-Jährigen. Dieser führte Aufkleber und einen Markierstift bei sich. Im näheren Umfeld stellten die Beamten mehrere frische Schmierereien an einem Supermarkt fest. Zudem waren an Laternenmasten, Stromkästen und Sitzbänken Aufkleber angebracht. Weiterhin wurden an dem frisch renovierten Schützenhaus zahlreiche Graffitis festgestellt. Die Polizei erstattete gegen den 25-Jährigen wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung Strafanzeige. Weitere Ermittlungen müssen nun zeigen, ob der Mann für alle festgestellten Graffitis strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. (JN)

