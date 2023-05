POL-NE: Schlägerei auf offener Straße - Ermittler suchen weitere Zeugen

Grevenbroich (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind am späten Donnerstagabend (26.05.), gegen 23:15 Uhr, vier Maskierte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf dem Kuchenacker" eingedrungen. Obwohl der 78 Jahre alte Wohnungsinhaber erkennbar zu Hause war, schlugen die Täter seine Haustür mit einem Vorschlaghammer ein. Anschließend drangen die Unbekannten in das Haus ein und durchsuchten es mehrere ...

