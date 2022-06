Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss gefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

2,06 Promille Alkohol in der Atemluft stellten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen in der Gartenstraße bei einem 22-jährigen Audifahrer fest. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (av)

