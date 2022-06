LPI-GTH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Einen Sachschaden von ca. 1.200 Euro entstand am Samstagabend beim Brand von vier Einkaufswagen an einem Verbrauchermarkt in der Bürgeraue. Dort hatten Unbekannte das Feuer an den Kunststoffteilen der Einkaufswagen auf noch ungeklärte Art und Weise gegen 20.25 Uhr entfacht. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01390450/2022 entgegen. (av) Rückfragen ...

