Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Widerstand geleistet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Kurz nach 20.00 Uhr wurde die Gothaer Polizei in die Oststraße gerufen, da dort ein Mann gegen Pkw schlagen soll. Als die Beamten am Tatort eintrafen kam der Mann aus einem Haus gelaufen und setzte sich unvermittelt in den Streifenwagen, den er dann auch nicht mehr verlassen wollte. In der weiteren Folge kam es zu Widerstandshandlungen, als die Polizisten den 37-Jährigen aus dem Fahrzeug entfernen wollten. Auf Grund dessen und da er zuvor mehrere Bewohner in der Nachbarschaft bedroht hatte, wurde der auch weiterhin verbal und körperlich aggressive Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen, so dass er die Nacht auf der Dienststelle verbringen musste. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell