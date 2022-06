LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein noch unbekannter Täter versuchte im Zeitraum zwischen dem 6. und 11. Juni 2022 gewaltsam in eine Wohnung in der Bertha-Schneyer-Straße einzudringen. Dabei entstand an der Eingangstür ein Sachschaden von ca. 100 Euro. In die Wohnung gelangte die Person nicht. Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der ...

