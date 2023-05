Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster auf

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher am Freitag (26.05.), in der Zeit von 12:00 bis 14:30 Uhr, in einem Einfamilienhaus an der Raabestraße. Die Unbekannten hatten ein Fenster aufgehebelt, waren eingestiegen und hatten das ganze Haus nach Wertsachen durchsucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell