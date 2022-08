Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Versuchter räuberischer Diebstahl

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:15 Uhr ist die Polizei zu einer Parfümerie in der Maximilianstraße gerufen worden. Der Ladendetektiv hatte zuvor einen 59-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er eine Parfümflasche aus dem Regal entnahm und in seine mitgebrachte Jacke einwickelte. Der Ladendetektiv konnte den Mann noch im Laden festhalten. Der Tatverdächtige versuchte sich durch Stoßen und Winden gegen das Festhalten zu wehren, das gelang ihm aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls.

