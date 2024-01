Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Berauscht gefahren/Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrerin/Aurich - Unfall mit drei Beteiligten/Hinte - Schwerer Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Berauscht gefahren

Am Donnerstag haben Polizisten einen Autofahrer in Großheide angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 60-jährige Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Zusammenstoß mit Radfahrerin

In Aurich stieß am Donnerstag ein Autofahrer mit einer Radfahrerin zusammen. Ein 41-jähriger Toyota-Fahrer bog gegen 12.45 Uhr von der Lambertistraße nach rechts in die Fockenbollwerkstraße ab. Dabei übersah er eine 53-jährige Fahrradfahrerin, welche die Fockenbollwerkstraße kreuzte. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Unfall mit drei Beteiligten

Am Donnerstag hat es in Aurich einen Unfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Eine 20-jährige VW-Fahrerin und eine 24-jährige Jaguar-Land-Rover-Fahrerin standen gegen 15.35 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße. Eine dahinterstehende 53-jährige BMW-Fahrerin verwechselte nach ersten Erkenntnissen das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr dem Jaguar hinten auf. Der wiederum wurde auf den VW geschoben. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die beiden weiteren Fahrerinnen verletzten sich durch den Unfall leicht. An allen Auto entstand Sachschaden.

Hinte - Schwerer Unfall

Am Freitag hat es in Hinte einen schweren Unfall gegeben. Ein 62-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Landesstraße in Richtung Hinte. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr der Autofahrer eine Verkehrsinsel, prallte dann gegen ein Verkehrszeichen und im Anschluss gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell