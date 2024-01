Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagabend (13.01.2024) bis Montagnachmittag (15.01.2024) in eine Erdgeschosswohnung an der Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Angaben über mögliche Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell