POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteln

Speyer (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (26.08.2023) auf Sonntag (27.08.2023) ein Fenster des Café Amalie in der Korngasse aufzubrechen. Der Versuch misslang. Am Fenster entstand Sachschaden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

