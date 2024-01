POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Freitag (12.01.2024) hat ein mit zwei Personen besetzter, weißer Fiat 500 zwei parkende PKW beschädigt. Ein Zeuge konnte gegen 4.10 Uhr beobachten, wie der Fiat die Straße Am Bruch in Richtung Strangstraße befuhr, in Höhe Hausnummer 21 nach rechts in einen geparkten PKW rutschte und diesen auf einen davor stehenden Wagen schob. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. An den ...

