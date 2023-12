Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und rabiater Ladendieb

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde um die Mittagzeit ein Dacia Sandero beschädigt, der in der Kocherstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Crailsheim: Rabiater Ladendieb

Ein 19-Jähriger wurde am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr beim Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Schönebürgstraße erwischt. Die Mitarbeiterin sprach den Mann darauf an, woraufhin dieser eine Fluchtversuch unternahm. Gemeinsam mit weiteren Damen hielten sie den Dieb fest und führten ihn ins Büro. Dort gab er die Gegenstände heraus, stieß dann aber die Mitarbeiterin in die Ecke, wodurch diese sich leicht verletzte. Der sich anschließende zweite Fluchtversuch scheiterte erneut.

