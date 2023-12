Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Scheune - Kaminbrand - Brennendes Fahrzeug - Unfallflucht - Widerstand - 13-Jährige wurde belästigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Kaminbrand

Ersten Einschätzungen nach auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagabend bei einem Kaminbrand entstanden ist. Kurz vor 20 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Beethovenstraße die Rettungskräfte, nachdem sie aus dem Kamin eines Gebäudes Flammen schlagen sah. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, entstand das Feuer durch abgelagerten Ruß.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Bereits am Sonntag gegen 17.30 Uhr beschädigten drei unbekannte Jugendliche drei in der Maiergasse aufgestellte Straßenlaternen. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet. Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979620 entgegen.

Aalen: 13-Jährige wurde belästigt

In einem Drogeriemarkt im Mercatura wurde eine 13-Jährige am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr mehrfach von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser wollte das Mädchen auf ein Getränk einladen. Nachdem die 13-Jährige weiterging, lief der Mann hinter ihr her, nahm mehrmals ihre Hand und streifte auch ihre Hüfte. Die 13-Jährige bat eine Frau um Hilfe, welche jedoch nichts unternahm, so dass die Jugendliche aus dem Geschäft rannte und ihren Vater verständigte. Hinweise auf den Unbekannten, der etwa 40 bis 50 Jahre alt ist, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240 entgegen.

Aalen: Widerstand geleistet

Ein 42-Jähriger beging am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr in einem Geschäft in der Heinrich-Rieger-Straße einen Ladendiebstahl und flüchtete anschließend. Beamte des Aalener Polizeireviers konnten den Mann im Kreuzungsbereich zur Oesterleinstraße antreffen und kontrollieren. Dabei fanden sie das Diebesgut auf. Der 42-Jährige versuchte zu flüchten und leistete gegen seine vorläufige Festnahme heftig Widerstand, so dass ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Nachdem der polizeibekannte Mann sich gegen weitere polizeilichen Maßnahmen sperrte und sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik überführt.

Hüttlingen: Von der Sonne geblendet

Auf rund 5200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Gegen 12 Uhr parkte ein 54-Jähriger seinen Lkw auf einem Firmenparkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße aus. Da er von der Sonne geblendet wurde, übersah er einen geparkten BMW und streifte diesen.

Riesbürg: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 zwischen Pflaumloch und der Landesgrenze zu Bayern kam ein 63-Jähriger am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr mit seinem Sattelzug nach links über die Gegenfahrspur von der Straße ab und kam an einem Hang zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

Lorch: Unfallflucht

Bereits am Montagabend zwischen 17 Uhr und 10.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Peugeot, der in diesem Zeitraum in der Gaisgasse abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schechingen: Unfallverursacherin schwer verletzt

Gegen 17 Uhr am Dienstagnachmittag befuhr eine 80-Jährige mit ihrem Renault die Kreisstraße 3262 zwischen Schechingen und Leinenfirst. Aufgrund möglicher Alkoholeinwirkung streifte sie im Ortsbereich Schechingen einen geparkten Citroen, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Anschließend fuhr die 80-Jährige weiter, kam dann jedoch mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen mehrere Büsche und einen Baum. Der Pkw kippte um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen; sie wurde ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro; der entstandene Flurschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zur Bergung der 80-Jährigen und deren Fahrzeug waren die Freiwilligen Feuerwehren Schechingen und Göggingen vor Ort.

Durlangen: Brennendes Fahrzeug

Am Dienstag um 13:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennendes Fahrzeug in der Gmünder Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Daimler C-Klasse aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer total zerstört. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Brand einer Scheune

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Scheunenbrand in Härtsfeldhausen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stellte sich heraus, dass eine Scheune - direkt neben dem Wohnhaus - in Vollbrand stand. Durch die Anwohner wurden bereits die Pferde, die in der Scheune untergebracht waren, freigelassen, so dass keine Tiere zu Schaden kamen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren Bopfingen und der angrenzenden Teilorte, die mit insgesamt 123 Wehrleuten und 19 Fahrzeugen vor Ort waren, verhindert werden. Zudem war der Rettungsdienst - die einen leicht verletzten Bewohner versorgen mussten - mit sechs Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

