Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Wohnhauses - Stromkabel entwendet - Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Eine 56-jährige Lenkerin eines Renault befuhr am Dienstag um 5:40 Uhr die L1060 zwischen Röhlingen und Pfahlheim. An der Kreuzung nach Eberschwenden übersah sie beim Linksabbiegen einen sich im Überholvorgang befindlichen VW Passat, der von einer 22-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd: Stromkabel entwendet

Von einer Baustelle im Zehntweg wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei 16 Ampere Verlängerungskabel entwendet, welche dort in einem Baustromverteiler eingesteckt waren. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

Gschwend: Brand eines Wohnhauses

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Wohnhaus in Dietenhof am Dienstagmorgen in Brand. Gegen 11:20 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen der Wohnhausbrand mitgeteilt. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehren Gschwend, Schwäbisch Gmünd, Eschach und Wetzgau die mit rund 80 Wehrleuten vor Ort waren, brannte das Gebäude nahezu vollständig nieder. Bei dem Brand, bei welchem ein Schaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro entstand, wurde niemand verletzt. Jedoch konnte ein Hund nur noch tot im Gebäude aufgefunden werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

