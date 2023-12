Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Fahrzeuge - Kolonne im Schlaf übersehen - Fahrzeug beschädigt - Unfallfluchten - Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen/BAB7: Kolonne im Schlaf übersehen

Rund 20.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Montagabend auf der BAB7 ereignete. Ein 28-Jähriger war gegen 23.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge einschlief. Dadurch realisierte er nicht, dass sich eine Fahrzeugkolonne aufgrund eines Schwertransportes gebildet hatte. Er stieß in der Folge mit seinem VW mit zwei Lieferwagen zusammen. Er wachte hierdurch auf und manövrierte seinen Pkw nach rechts in den Grünstreifen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte beschädigten am Montag einen Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Osteren" abgestellt war, indem sie einen Reifen zerstachen und das Fahrzeug im Heckbereich zerkratzten. Die Beschädigungen wurden kurz vor 21 Uhr bemerkt. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Angaben vor. Hinweise auf den oder die Vandalen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmorgen zwischen 9.05 Uhr und 11 Uhr verursachte, als er einen im Parkhaus Spritzenhaus abgestellten Renault beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Diebesgut in Höhe von rund 5000 Euro erbeutet

Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Montagmittag 12 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße. Dort entwendeten sie Tabak und Vapes. Das Diebesgut verstauten die Täter in schwarzen Müllsäcken; einer davon blieb am Tatort zurück. Nachdem Diebstahl verließen die beiden Unbekannten das Geschäft über ein Fenster. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sonnenblendung führte zu Unfall

Da er von der Sonne geblendet wurde, übersah ein 50-Jähriger am Montagmittag gegen 12.25 Uhr einen in der Friedrichstraße geparkten Lkw und fuhr mit seinem VW Caddy auf das stehende Fahrzeug auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr einen am Marktplatz abgestellten Pkw. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter Tel.: 07961/9300 um Hinweise auf den Verursacher.

Stödtlen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf eisglatter Fahrbahn kam ein 46-Jähriger am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Eck am Berg und Tannhausen mit seinem Fiat von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: PKW überschlägt sich

Eine 25-jährige Daihatsu-Lenkerin befuhr am Montag gegen 23:10 Uhr die L1075 von Straßdorf in Richtung Reitprechts. Auf der glatten Fahrbahn kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Montag zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr - vermutlich beim Ausparken - einen rückwärts in der Gaisgasse eingeparkten Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Ein schwarzes Pedelec der Marke Cube wurde am Montag zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr in der Kornhausstraße beim Rathaus entwendet. Das Pedelec stand beim Fahrradabstellplatz hinter dem Rathaus und war mit einem Kettenschloss gesichert. Der Wert des Rades wird auf etwa 2900 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Iggingen: Brennendes Fahrzeug

Am Montagabend kehrte ein 53-jähriger Mann mit seinem Citroen nach Hause zurück und stellte das Fahrzeug im Carport ab. Nachdem er bereits auf der Fahrt merkwürdige Fahrgeräusche wahrgenommen hatte, inspizierte der Fahrzeuglenker zu Hause nochmals den Motorraum, ohne etwas festzustellen. Gegen 18:45 Uhr schaute der Mann aus dem Fenster und stellte fest, dass sein Fahrzeug im Bereich des Motorraumes brannte. Letztendlich griff das Feuer auf den Carport über, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Durlangen: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 7:30 Uhr fuhr eine 40-jährige Lenkerin eines Ford von der Rosensteinstraße auf die Durlanger Straße ein, ohne die Vorfahrt eines bereits dort fahrenden 62-jährigen BMW-Lenkers zu beachten. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mögglingen: Brand aufgrund eines technischen Defektes

In der Schultheiß-Rieg-Straße fing am Montag um 15:45 Uhr ein VW Golf im Bereich des Motorraumes zu brennen an. Als Brandursache muss von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Das Fahrzeug konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Fahrzeughalter mit zwei Feuerlöschern gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

