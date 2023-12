Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener Autofahrer - Fahrzeugbrand - Gebäudefassade mit Farbe beschmiert - Unfälle

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Betrunkene Autofahrerin

Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 23.30 Uhr die Backnanger Straße, als er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass der Autofahrer mit über 1,9 Promille am Steuer saß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Dies auch deshalb, weil der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Schorndorf: Verletzter Pedelec-Fahrer

Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die Straße "Gegen Schornbach" und stürzte auf der winterglatten Straße ohne Fremdeinwirkung. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu.

Plüderhausen: Vorrang missachtet

Eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin bog am Montag kurz vor 11 Uhr in der Jakob-Schüle-Straße nach links in ein Grundstück ein und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenfahrenden Pkw Peugeot. Beim Zusammenstoß verletzte sich sowohl die Unfallverursacherin als auch die 23-jährige Peugeot-Fahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Ein Pkw Citroen fing am Montagabend Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 62-jährige Autofahrer befuhr die B 14 aus Richtung Stuttgart und bog an der Anschlussstelle Waiblingen Mitte ab. Dort fing das Fahrzeug im Motorraum Feuer. Der Autofahrer stoppte sein Fahrzeug, woraufhin die Flammen das Fahrzeug alsbald vollständig erfassten. Es entstand letztlich Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Fahrbahn war während den Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt.

Remshalden: Gebäude beschmiert

In der Fronackerstraße wurden zwischen Sonntag und Montag die Fassaden eines Wohnhauses sowie ein Gebäude der Grundschule beschmiert. Dem Anschein nach wurde Holzlackfarbe zur Tatbegehung benutzt, die gegen die Wände geworfen wurde. Zudem nahm ein unweit entfernt parkendes Auto Schaden. Wer zu den Vorfällen Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Remshalden unter Tel. 07151/72463 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell