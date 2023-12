Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pflanzen mutwillig beschädigt - Hakenkreuz an Buswartehäuschen

Aalen (ots)

Welzheim: Hecke mutwillig beschädigt

In einem Garten in der Forststraße wurden in der Nacht zum Montag verschiedene Pflanzen mutwillig beschädigt. Es wurden die Pflanzen einer Hecke auf einer Länge von ca. 25 Metern abgeschnitten und abgeknickt. Zudem wurden noch mehrere Einzelpflanzungen auf dem Gartengrundstück ausgerissen und mutwillig beschädigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist bislang unklar. Die Polizei Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07182/92810 entgegengenommen werden.

Backnang: Hakenkreuz an Bushaltestelle

An einer Bushaltestelle bei der Mörikeschule im Rötlensweg wurde zwischen Sonntag und Montag ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Polizei in Backnang hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen und bittet nun zur Klärung der Tat unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

