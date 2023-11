Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch scheitert

Offenbar wurde ein Einbrecher am Montag in Göppingen gestört.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Alarm am Montag gegen 6 Uhr auf dem einem Firmengelände in der Heininger Straße. Mehrere Streifen rückten an. An dem Gebäude hatte ein Unbekannter versucht, sich gewaltsam Zugang zu zu verschaffen. Das scheiterte. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Unbekannte bereits das Weite gesucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2374517 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell