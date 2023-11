Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Eisplatte fällt von Kleinlaster

Am Montag entstand durch eine verlorene Eisplatte bei Blaustein Sachschaden an einem Renault.

Ulm (ots)

Gegen 8.20 Uhr war ein Klein-Lkw in der Bergstraße in Herrlingen unterwegs. Dort löste sich in einer Kurve eine Eisplatte vom Dach des Lasters und fiel auf einen entgegenkommenden Renault. Die Eisplatte beschädigte das linke vordere Abblendlicht. Ob der Fahrer des Kleinlasters den Vorfall bemerkte ist nicht bekannt. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf 500 Euro. Der Polizeiposten Blaustein (Telefon 07304/80370) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Der Winter stellt hohe Anforderungen an Fahrzeuge und deren Fahrer. Denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entstehen besondere Gefahren. Fahrer, insbesondere von Lastern, Transportern und deren Anhängern oder Aufliegern, müssen vor der Abfahrt alle Fahrzeuge prüfen und darauf achten, dass von ihnen keine Gefahren ausgehen. Eine solche Gefahr kann aber gerade von den großen Dächern ausgehen, wenn sich dort Schnee sammelt oder Wasser zu Eisplatten gefriert. Diese Eisplatten können für Andere lebensgefährlich werden, da sie durchaus geeignet sind, Fahrzeugscheiben zu durchschlagen. Sie können auch Ausweichmanöver verursachen und so zu Unfällen führen. Gefährliche Dachlasten wie Schnee und Eis müssen deshalb vor Fahrtantritt entfernt werden. Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit rechnen, dass Ihnen von einem vorausfahrenden Fahrzeug eine Eisplatte entgegenkommen kann. Auch aus diesem Grund sollten sie ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit auf ein Überholen verzichten. Grundsätzlich muss jeder Kraftfahrzeugführer seine Fahrzeuge eis- und schneefrei halten. Gerade auch in der Übergangszeit von der kalten zur wärmeren Jahreszeit können die Tücken der Kälte auftreten. Dabei ist dies nicht überraschend, sondern stets zu erwarten. Wer vorsorgt, schafft diese Gefahren aus dem Weg und hilft, dass alle sicher ankommen. Sollte sich dennoch ein Unfall durch die Eisplatten ereignen, drohen dem Verursacher bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.

