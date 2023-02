Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Reh ausgewichen

Langen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 3:50 Uhr in Langen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem VW Lupo auf der "Lengericher Straße" in Richtung Lengerich unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Versuch, dem Reh auszuweichen, kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

