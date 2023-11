Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Mit Pfefferspray gesprüht

Eine Auseinandersetzung eskalierte am Montag in Schlierbach.

Ein 18-Jähriger geriet in einem Linienbus mit drei Unbekannten in einen Streit. Gegen 13.30 Uhr stiegen dann alle vier Beteiligten in der Gaiserstraße aus. Dort soll sich der Streit fortgesetzt haben. Der Streit eskalierte und der 18-Jährige soll ein Messer gezogen haben. Einer der Unbekannten soll daraufhin ein Pfefferspray hervorgeholt und gegen den 18-Jährigen eingesetzt haben. Der flüchtete dann in ein angrenzendes Geschäft. Seine Kontrahenten verschwanden unerkannt. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Der 18-Jährige hatte gerötete Augen. Auf die Hinzuziehung medizinischer Hilfe verzichtete er. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

