POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Unfallflucht zurückgekommen

Am Montag kam ein 20-Jähriger in Ehingen von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Gegen 21.15 Uhr war der 20-Jährige mit seinem BMW in der Lindenstraße unterwegs. Da er wohl zu schnell war geriet er in der Kurve zur Biberacher Straße ins Schleudern. Der Mann kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend flüchtete er zusammen mit seinem Beifahrer. Durch den automatischen Notruf seines Fahrzeugs wurde die Polizei informiert. Der ermittelte Fahrer kam kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizei der Verdacht, dass der 20-Jährige wohl unter Drogen stand. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, an der Straßenlaterne auf 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

